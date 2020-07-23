Коронавирус в Башкирии на 23 июля 2020 года: число заболевших сотрудников УМПО достигло 182

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в регионе. Так по последним данным министерства здравоохранения, в республике зарегистрировано 6426 инфицированных COVID-19 (+40 за последние сутки). На амбулаторном лечении находятся 1435 человек, а в стационарах – 207, при этом тяжелое состояние отмечается у 36 пациентов. 9 человек врачи подключили к аппаратам ИВЛ. Также с выздоровлением было выписано 77 человек, а всего с начала эпидемии от коронавируса излечились 4763 жителя республики. Новых летальных случаев не было зарегистрировано – число жертв вируса по-прежнему составляет 21.

А вот число случаев внебольничных пневмоний также остается высоким – за сутки такой диагноз поставили 69 пациентам, все они также были обследованы и на ковид.

Внушает опасение и ситуация на уфимском оборонном заводе – там с 23 марта по 21 июля вирус был обнаружен у 182 сотрудников. 60 из них уже полностью выздоровели и снова приступили к работе, а еще 110 работников с легкой формой ковида находятся дома на амбулаторном лечении. Еще 12 потребовалась госпитализация. Отмечается, что число заболевших удвоилось за последние две недели – на момент к 8 июля инфекция подтвердилась только у 77 сотрудников УМПО.

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В ТРЕХ БОЛЬНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ ВВЕДЕН ЧАСТИЧНЫЙ КАРАНТИН

Также республиканский Роспотребнадзор перечислил больницы, в которых введен частичный карантин по коронавирусу. В списке значатся три медучреждения, причем в двух них ограничительные мероприятия начали действовать в один день – 17 июля: РКБ имени Куватова (частичный карантин действует в акушерско-гинекологическом отделении с 8 июля), Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (отделение реанимации и операционный блок с 17 июля) и Верхне-Татышлинская центральная районная больница (терапевтическое отделение с 17.07.2020).

А вот министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин уверен, что ситуация с коронавирусом под полным контролем. По словам министра, в последние несколько недель в регионе отмечается положительная динамика, а число выздоровевших превышает количество заболевших. По заболеваемости на 100 тысяч населения республика сейчас находится на 78 месте среди других субъектов РФ, а по уровню смертности – на 82.