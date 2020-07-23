2020-07-22T20:39:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 23 июля 2020 года: число заболевших сотрудников УМПО достигло 182

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 23 июля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
По уровню заболеваемости республика находится на 78 месте в РоссииПо уровню заболеваемости республика находится на 78 месте в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в регионе. Так по последним данным министерства здравоохранения, в республике зарегистрировано 6426 инфицированных COVID-19 (+40 за последние сутки). На амбулаторном лечении находятся 1435 человек, а в стационарах – 207, при этом тяжелое состояние отмечается у 36 пациентов. 9 человек врачи подключили к аппаратам ИВЛ. Также с выздоровлением было выписано 77 человек, а всего с начала эпидемии от коронавируса излечились 4763 жителя республики. Новых летальных случаев не было зарегистрировано – число жертв вируса по-прежнему составляет 21.

А вот число случаев внебольничных пневмоний также остается высоким – за сутки такой диагноз поставили 69 пациентам, все они также были обследованы и на ковид.

Внушает опасение и ситуация на уфимском оборонном заводе – там с 23 марта по 21 июля вирус был обнаружен у 182 сотрудников. 60 из них уже полностью выздоровели и снова приступили к работе, а еще 110 работников с легкой формой ковида находятся дома на амбулаторном лечении. Еще 12 потребовалась госпитализация. Отмечается, что число заболевших удвоилось за последние две недели – на момент к 8 июля инфекция подтвердилась только у 77 сотрудников УМПО.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

В ТРЕХ БОЛЬНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ ВВЕДЕН ЧАСТИЧНЫЙ КАРАНТИН

Также республиканский Роспотребнадзор перечислил больницы, в которых введен частичный карантин по коронавирусу. В списке значатся три медучреждения, причем в двух них ограничительные мероприятия начали действовать в один день – 17 июля: РКБ имени Куватова (частичный карантин действует в акушерско-гинекологическом отделении с 8 июля), Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (отделение реанимации и операционный блок с 17 июля) и Верхне-Татышлинская центральная районная больница (терапевтическое отделение с 17.07.2020).

А вот министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин уверен, что ситуация с коронавирусом под полным контролем. По словам министра, в последние несколько недель в регионе отмечается положительная динамика, а число выздоровевших превышает количество заболевших. По заболеваемости на 100 тысяч населения республика сейчас находится на 78 месте среди других субъектов РФ, а по уровню смертности – на 82.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
На глазах у ребенка в районе уфимского Парка Победы утонул мужчина
На проходной Роспотребнадзора в Уфе неизвестный оставил банку с угрожающим посланием
«Сначала еще тяжело дышала»: в Башкирии родственники погибшей в ДТП женщины просят откликнуться очевидцев
«Творение рук человеческих»: в одном из районов Башкирии массового гибнет рыба
В Башкирии ищут мужчину, который показал половой орган восьмикласснице
Роспотребнадзор Башкирии назвал больницы, в которых введен карантин по коронавирусу
«Мы достойно прошли этот путь»: Радий Хабиров – о том, как Башкирия встретила пандемию коронавируса
В Уфе после режима самоизоляции резко увеличился спрос за новостройки
«Готовы к любому исходу, но надежда есть всегда»: в Башкирии продолжаются поиски пропавшей школьницы
Семейная квартира и кладовка в подарок
Курбан-Байрам 2020 в Уфе: список адресов и площадок для жертвоприношений
30% жилья в стране строят по эскроу
Клиенты Сбербанка в Башкирии могут приобрести товар в кредит на кассе более чем в 60 магазинах республики
ВТБ запускает новую Travel-карту
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
«Чтобы жить так, как мне нравится»: девушка с Урала выставила на продажу свою девственность
Ночью в Башкирии подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку
Жителя Башкирии задержали за секс со школьницей на берегу реки
Стало известно, где в Башкирии произошло больше всего лесных пожаров
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Башкирии медики смогли добиться выплат за работу с носителями COVID-19 только через прокуратуру
Радий Хабиров рассказал, за кем в Башкирии будущее
В Башкирии мужчина приковал жену к металлической цепи и издевался над ней
40 жителей Башкирии заразились коронавирусом за сутки
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в регионе пройдет очень сильный ливень
До конца недели в Уфе на ночь будут перекрывать дорогу на улице Ленина
Лесной пожар на двух тысячах гектаров в Башкирском природном заповеднике ликвидирован