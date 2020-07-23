Роспотребнадзор проводит эпидрасследование на УМПО, где коронавирусом заразилось 182 сотрудника

23 Июль 2020 2020-07-23T08:39:34+03:00

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Роспотребнадзор Башкирии проводит эпидемиологическое расследование из-распространения коронавирусной инфекции на Уфимском моторостроительном производственном объединении. С начала пандемии – с 23 марта по 22 июля – там заразилось 182 сотрудника, 122 из них лечатся прямо сейчас. Об этом пишет «Ъ-Уфа».

Замглавы управления надзорного ведомства Галина Пермина сообщила изданию, что на УМПО обнаружены признаки «нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения опасного заболевания». В отношении предприятия возбудили административное дело. Санкции статьи предусматривают приостановление деятельности на 90 суток или штрафы: для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU