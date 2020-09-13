Житель Башкирии за рулем «Приоры» насмерть сбил мужчину

фото: ГИБДД РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии насмерть сбили мужчину. Это третье ДТП с летальным исходом за минувшие сутки.

Как передали в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел в девятом часу вечера 12 сентября на восьмом километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. 39-летния водитель на «Ладе Приора» сбил 57-летнего местного жителя. Пешеход пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте и поплатился за это жизнью. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано еще две аварии с летальным исходом: пожилой мужчина разбился на мопеде, а уфимец протаранил столб, из-за чего его машина сгорела дотла.