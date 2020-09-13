Лишенный прав водитель разбился на мопеде в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

12 сентября в Мечетлинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на улице Мира в деревне Большая Ока, сообщила региональная Госавтоинспекция.

60-летний местный житель на мопеде не справился с управлением во время движения и съехал с дороги. В кювете байк опрокинулся, и водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия бригады медиков.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что ранее пожилой мужчина был лишен водительского удостоверения – за какое именно нарушение, в ведомстве не уточнили.