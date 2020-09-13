В Башкирии после столкновения со столбом сгорела машина и погиб водитель

фото: ГИБДД РБ

На трассе М-5 в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП – после столкновения со столбом загорелась машина, ее водитель погиб.

Как передали в ГИБДД, авария случилась под утро 13 сентября. 32-летний уфимец на Mazda 6, проезжая 1429 километр автодороги, потерял управление, столкнулся с металлическим ограждением и протаранил столб информационного щита. От многочисленных повреждений легковушка загорелась, а водитель скончался на месте происшествия. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии.

За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 15 ДТП, в которых 17 человек пострадали и трое погибли.