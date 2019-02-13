Мэр башкирского Сибая назвал организатора эко-протеста «козлом» и «экскрементом»

Глава администрации Сибая жестко раскритиковал общественных активистов, которые собрались на центральной площади в минувшие выходные.

Местные жители во главе с общественником из соседнего Баймака записали видеообращение к федеральным властям с просьбой помочь с экологическими проблемами. Вот уже несколько месяцев рядом с Сибаем тлеет карьер, из-за чего над городом стоит смог, а превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы достигает рекордных показателей.

- Обидно, что люди пиарятся на этом, - разругался Рустем Афзалов на встрече с горожанами 12 февраля. – Сегодня [власти] региона столько делают, и уфимские врачи приехали сюда, и [врио главы Башкирии] Хабиров часто приезжает. Такая поддержка, а кому-то это не нравится и кто-то хочет вытереть ноги.

На этом мэр Сибая не остановился и перешел на личности. Инициатором видеообращения был некий Ильшат Муртазин из соседнего Баймака. В социальных сетях опубликованы сканы документов, согласно которым мужчина ранее был судим за угон автомобиля. Сочетание этих фактов вывело Афзалова из себя.

- Человек живет в Баймаке, имеет пять судимостей и вот этот козел стоит у меня на площади! Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел! – разразился гневной тирадой мэр Сибая.

Интересно, что в тот же день на странице администрации города появилось видеообращение почетного гражданина Сибая, который тоже раскритиковал «заезжих политических гастроллеров», которые «расшатывают ситуацию».

В течение часа под постом появилось несколько одобрительных комментариев, которые оставляли местные депутаты и пустые аккаунты, у которых в друзьях только один человек – мэр Сибая Рустем Афзалов.