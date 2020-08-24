Найденная мертвой маленькая девочка из Уфы была ранее знакома со своими 12-летними убийцами

Со слов матери, подруг и друзей у дочери было очень много, девочка была открытой и общительной.

8-летняя девочка, убитая вечером 22 августа двумя подростками, была знакома с мальчиками давно. Об этом «КП – Уфа» сообщила сестра школьницы.

- Сейчас могу сказать вам одно: убийцы – мальчики. Я дойду, дойду до Верховного суда, чтоб такие выродки не ходили по земле. Я лично по приезду буду просить суд – либо их сажать, либо родителей, - сказала женщина.

Мать девочки сообщила, что у дочери резко стал недоступен телефон – к тому же она не пришла домой вовремя. Женщина сразу забила тревогу. Со слов матери, подруг и друзей у дочери было очень много, девочка была открытой и общительной.

- Семейка у них такая. Не думала, что моя дочь с ним свяжется, - сказала уфимка.

Напомним, что вопиющий случай произошел в уфимской Черниковке. Здесь в субботу, 22 августа, двое 12-летних подростков задушили и бросили в речку 8-летнюю девочку. Мальчики пояснили следствию, что нечаянно убили ее во время игры.