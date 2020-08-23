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Радий Хабиров заявил, что шихан Куштау точно не будут разрабатывать

Об этом он сказал журналисту Алексею Пивоварову
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
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На шихан приехал сам Радий Хабиров, который отправил активистов домой и пообещал решить вопрос.

На шихан приехал сам Радий Хабиров, который отправил активистов домой и пообещал решить вопрос.

Шихан Куштау будет жить – заявил Радий Хабиров журналисту и блогеру Алексею Пивоварову, который сейчас снимает фильм о шихане.

- Похоже, люди свою землю смогли отстоять. Глава республики сказал мне, что его решение разрабатывать Куштау было ошибкой и теперь он думает по-другому, - сказал Пивоваров на «Ютуб-канале», подводя итоги недели.

В сюжете Алексея имеется отрывок из разговора с главой:

- Если вы спросите моё личное мнение, я Вам отвечу – «Ну нет, конечно», - говорит Хабиров.

- Не будет разрабатываться?

- Нет, конечно, - повторил глава региона.

Напомним, что за Куштау развернулась настоящая битва. Судьба горы была решена властями, ее планировали отдать на разработку БСК. Но активисты Башкирии не стали мириться с этим – жили у подножия горы, не пропускали технику. На шихан приехал сам Радий Хабиров, который отправил активистов домой и пообещал решить вопрос.