Встали, зачитали требования и ушли: встреча главы Башкирии с защитниками Куштау оказалась рекордно быстрой

От лица активистов говорил Урал Байбулатов

21 августа состоялась широко анонсированная встреча главы Башкирии и защитников горы Куштау. Всю прошлую неделю в республике не утихали страсти по поводу возможной разработки шихана Башкирской содовой компанией. Противостояние между промышленниками и экоактивистами дошло до насилия – у подножия шихана задержали 84 человека. Все они находились в лагере у подножия Куштау.

В минувшее воскресенье, 16 августа, на Куштау прибыл глава Башкирии Радий Хабиров. Он предложил встретиться с активистами за столом переговоров. Местом встречи стал башкирский Белый дом.

СТАТУС ГОРЫ КУШТАУ

В 16:00 в кабинете на шестом этаже собрались активисты, чиновники регионального правительства и журналисты. Радий Хабиров опоздал на полчаса и уже начал было свою речь, как вдруг представитель активистов Урал Байбулатов попросил его покинуть кресло во главе стола и пересесть «напротив народа». На предложение глава Башкирии ответил категорическим отказом, и активисты сами поднялись со стульев и встали у выхода напротив главы.

После такого демарша в воздухе ненадолго повисла тишина. Спустя пару мгновений слово вновь взял Радий Хабиров. Он заявил, что «историю с Куштау надо прекращать».

- Не найдете решения – 4 сентября я направляю документы – мы уже подготовили полный пакет, – на то, чтобы придать Куштау статус особо охраняемой территории. В моем понимании разработка ее невозможна, - подчеркнул глава Башкирии.

Он отметил, что активистам необходимо поговорить с представителями БСК. Ведь именно об этом они договорились на горе еще в прошлое воскресенье, 16 августа.

- Там тоже люди есть, там тоже рабочие. Выслушаете их. Если они готовы представить какие-то интересные решения, я думаю, это будет правильно, - заявил Хабиров.

«МАНИФЕСТ» ЗАЩИТНИКОВ

После глава Башкирии передал слово представителю активистов Уралу Байбулатову. Тот зачитал «Манифест защитников Куштау». Сначала на башкирском, затем на русском языках. Первое предложение текста полностью копировало первую строку преамбулы Конституции Башкирии.

В своем «Манифесте» защитники Куштау выдвинули ряд требований.

– «создать особо охраняемую природную территорию с категорией «памятник природы регионального значения» на землях Куштау и категорией «национальный парк» на землях всех шиханов». Выполнить эти требования власти Башкирии должны за 10 дней.

– «освободить защитников Куштау немедленно и прекратить все репрессии»;

– отозвать разрешительную документацию на добычу известняка из горы Куштау и на рубку леса;

– «привлечь к ответственности участников нападения на защитников Куштау и всех причастных к этому лиц»;

– «отправить в отставку главу Ишимбайского района Абдрахманова Азамата»;

– «провести международную научно-практическую конференцию, посвященную геологическому, биологическому, культурно-историческому и экологическому значению горы Куштау в течении 30 дней.

Журналисты и общественные деятели были шокированы таким быстрым завершением переговоров Фото: Павел КРАЙНОВ

ВОТ И ПОГОВОРИЛИ

После выступления Байбулатова, глава Башкирии заявил, взгляды самого Хабирова и защитников Куштау на статус горы совпадают. Он поинтересовался, что активисты думают по поводу координационного совещания с БСК и еще раз подчеркнул, что если к 4 сентября не удастся достичь консенсуса по вопросу возможной разработки, то шихан получит охранный статус.

Урал Байбулатов дал понять, что защитники горы не видят смысла в совещании с представителями Башкирской содовой компании.

- Куштау никак не может рассматриваться как источник сырья. Кроме того, Гумеровское ущелье и остальные причастные территории также не могут рассматриваться как источник сырья. У вас единственный выход – модернизация технологий, - заявил представитель защитников горы.

В ответ Хабиров отметил, что ему «сложно представить, какие аргументы привел бы БСК, но мы договаривались, что координационное совещание должно быть». Он предложил помощь в организации переговоров между экоактивистами и промышленниками.

- Добро, мы вас услышали. Спасибо, что нас приняли. По остальным пунктам также ждем ваших решений. До свидания, - ответил на это Байбулатов и вместе с остальными активистами покинул помещение. В зале повисла гробовая тишина.