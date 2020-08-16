«Хватит воевать!»: о чем договорился Радий Хабиров с защитниками Куштау

Фото: Артем Валиев

В Башкирии завершились напряженные противостояния между экоактивистами, защитниками шихана Куштау и сотрудниками «Башкирской содовой компании», которые выступают за разработку горы и пытались ввести технику, чтобы начать работы. Когда казалось, что обе стороны никогда не придут к компромиссу, на Куштау приехал глава Башкирии Радий Хабиров, который завил, что желает мира в республике.

- Я предлагаю сегодня: хватит воевать! Никому ничего от этого хорошего не будет. Навоевались, все молодцы. Я вам предлагаю – сегодня все с горы уходят. Уходят БСК, уходите вы. Я даю слово вам всем здесь , что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение, - заявил во всеуслышание глава Башкирии, и толпа встретила радостным криком его слова.

В ходе своего короткого, но эмоционального выступления Радий Хабиров подтвердил, что разработка Куштау была его решением, и сейчас он просит активистов определиться со своей позицией, сформулировать все свои вопросы и предложения, и уже завтра на встрече обсудить их в мирной спокойной обстановке.

- Надо приходить и разговаривать. И у вас есть много вопросов ко мне, и у меня к вам. Я готов к разговору, - подчеркнул Хабиров.

О ЧЕМ ПРОСИЛИ АКТИВИСТЫ

Позже речь взял один из лидеров активистов-защитников. Он озвучил сразу самые наболевшие вопросы, которые требовали разрешения здесь и сейчас. Первое, что потребовали активисты – немедленно раз и навсегда прекратить разработку всех оставшихся шиханов. На этих словах толпа разразилась громким криком и свистом, скандируя лозунг «Куштау, живи!». Также активисты потребовали создать комиссию, куда бы входили авторитетные ученые, выбранные и одобренные общественностью.

Третье, на чем настаивали общественники – это немедленно освободить всех задержанных активистов, которых арестовали во время вчерашней акции протеста, и прекратить все репрессии и гонения на защитников шиханов, называть их «проплаченными» и радикалами. Глава Башкирии пообещал разрешить этот вопрос и привлечь к проблеме членов Совета по правам человека, отметив, что «ни у кого нет желания крови».

В четвертых, активисты потребовали создать постоянный координационный совет, где бы обсуждались все вопросы, связанные с шиханами. При этом чтобы как минимум половины участников совета составляли эксперты, одобренные общественностью.

- Есть вы, но есть и рабочие БСК. Я обещаю, что ни одна техника не взойдет на гору, если не будет найден компромисс. Я вас прошу, чтобы вы выбрали своих лидеров, и давайте завтра ко мне. Будем спокойно разговаривать, - заверил Радий Хабиров.

Единственное, в чем категорически разошлись мнения участников переговоров, это судьба главы администрации Ишимбайского района, которого общественники обвиняли в бесчинствах и требовали его отставки. Здесь Радий Хабиров проявил твердую позицию.

- Вы же своих не сдаете? Я своих тоже! – отрезал глава Башкирии.

В итоге уже к вечеру вся техника БСК была вывезена с горы, половина защитников активистов также отправились по домам, а кто-то остался, чтобы удостовериться, что сотрудники компании не вернутся обратно. Все с нетерпением ждут встречи Общественного совета, чтобы, наконец, решить наболевший вопрос по судьбе шиханов и поставить точку в этом непростом вопросе.