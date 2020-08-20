Во все районные суды Уфы поступили сообщения о минировании

фото: объединенная пресс-служба судов Башкирии

20 августа во все районные суды башкирской столицы поступили сообщения о минировании. Ранее «КП-Уфа» передавала, что электронные письмо с предупреждением получил только Кировский районный суд.

После угрозы о заложенных взрывных устройствах сотрудников и посетителей судов эвакуировали. На месте работали саперы и кинологи. Никаких опасных предметов они не обнаружили.

«После проведения проверочных мероприятий все суды возобновили работу в штатном режиме», – передали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Напомним, массовая рассылка электронных писем о минировании судов произошла неделей ранее, 13 августа.