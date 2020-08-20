Кировский районный суд в Уфе эвакуирован из-за сообщения о минировании

Кировский районный суд

В Уфе утром 20 августа был эвакуирован Кировский районный суд из-за сообщения о минировании. Информацию корреспонденту «КП-Уфа» подтвердили в объединенной пресс-службе судов. Там передали, что неизвестный написал на почту суда о том, что в здании заложено взрывное устройство. После этого все сотрудники и посетители были выведены на улицу, а на место вызвали правоохранителей и саперов.

Напомним, похожий случай произошел ровно неделю назад, 13 августа. Тогда поступило сообщение о минировании сразу четырех районных судов: Советского, Кировского, Орджоникидзевского и Калининского. Специалисты обследовали здания и не обнаружили никаких бомб или взрывных устройств.