В Уфе сразу четыре районных суда были эвакуированы из-за сообщения о минировании

фото: пресс-служба объединенных судов РБ

В Уфе 12 августа неизвестные сообщили о минировании сразу четырех районных судов – Советском, Кировском, Орджоникидзевском и Калининском. Информацию корреспонденту «КП-Уфа» подтвердили с объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Всех сотрудников и посетителей, находящихся в зданиях судов, эвакуировали. На месте работали полицейские, сотрудники МЧС и Росгвардии. Саперы обследовали здания – никаких бомб и взрывных устройств найдено не было. После проверочных мероприятий суды возобновили работу в штатном режиме.

Правоохранители проводят проверку по факту ложного сообщения.