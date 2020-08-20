Журналист Алексей Пивоваров приехал в Башкирию снимать фильм о Куштау

Алексей Пивоваров

Известный журналист и автор ютуб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров приехал в Башкирию снимать фильм о событиях у шихана Куштау. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов. Специалист снял видео, на котором он вместе с Пивоваровым поднимается к горе.

«Я не представляю, как можно спилить такую красивую гору. Мне кажется, этого нельзя делать ни в коем случае. Очень прикольно и здорово, что люди стали прямо жестко отстаивать то, что они считают правильным. Это очень хорошо», – сказал Пивоваров.

Напомним, на минувших выходных у подножья Куштау произошли стычки между защитниками шихана и представителями «Башкирской содовой компании», выступающими за промышленную разработку горы. Конфликт прекратился после приезда главы региона Радия Хабирова. Он призвал обе стороны покинуть Куштау до выработки компромиссного решения. 19 августа руководитель республики заявил, что власти могут выкупить контрольный пакет акций сырьевой компании.