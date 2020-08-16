«Я даю вам слово!»: Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау

Пока разработка Куштау полностью приостановлена Фото: Артем Валиев

Сегодняшняя стычка активистов-защитников шихана Куштау и представителей «Башкирской содовой компании», выступающих за разработку горы, закончилась неожиданным образом. На Куштау приехал лично глава Башкирии, чтобы разрешить конфликт.

- Уходят БСК, уходите и вы. И я даю слово вам всем здесь, что пока на эту гору никто не зайдет, пока мы все не найдем компромиссное решение, - заявил Радий Хабиров во всеуслышанье, и многотысячная толпа встретила его слова оглушительным восторженным ревом.

Глава Башкирии предложил активистам-защитникам подготовить свои вопросы, после чего все мирным путем постараются договориться и прийти к общему консенсусу. До этих пор любые разработки на горе останавливаются, а техника БСК покидает Куштау.

Также Радий Хабиров согласился с предложением активистов, что необходимо создать Общественный совет, где каждый может высказать свою точку зрения, и даже пригласил лидеров защиты Куштау на первое заседание. По некоторым данным. эта встреча может пройти уже завтра, 17 августа.