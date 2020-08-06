В центре Уфы обрушился фасад 14-этажного дома

Сегодня днем, 6 августа, в Уфе частично обвалился фасад 14-этажного дома на улице Гафури. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Сейчас опасный участок огражден, из людей никто не пострадал. Аварийные службы выясняют обстоятельства происшествия.

Высотка расположена по адресу Гафури, 19/2, недалеко от пересечения с улицей Пушкина. В здании, согласно сервису 2гис, располагается Управление пенсионного фонда РФ в Уфимском района.

Часть облицовки обвалилась на глазах у очевидцев. Один из них снял инцидент на камеру телефона и опубликовал в соцсетях.

Отметим, что это не первый такой случай на улице Гафури за последнее время. 3 сентября 2019 года жильцы сообщили, что на фасаде 16-этажного дома №54 рушится облицовочный кирпич. Тогда по поручению министра ЖКХ РБ Бориса Беляева здание было обследовано экспертами, которые пришли к выводу, что его необходимо ремонтировать вне очереди.