В Уфе разрушающуюся на глазах у жильцов многоэтажку отремонтируют вне очереди

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-04T08:31:16+03:00

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Многострадальную многоэтажку на улице Мажита Гафури, 54 отремонтируют вне очереди. Об этом сообщил министр ЖКХ Борис Беляев.

Напомним, 16-этажное жилое здание начало разваливаться на глазах: на фасаде рушится облицовочный кирпич, а от поврежденного места тянется трещина. Жильцы дома обратились напрямую к министру ЖКХ Башкирии с просьбой помочь. 19 сентября он прибыл на место в составе экспертной группы и оценил ситуацию. Беляев пообещал, что после того как он получит заключение о характере повреждений, будет разработан план решения проблемы.

– После обследования вместе с жильцами и коллегами приняли решение о необходимости составления протокола общего собрания жильцов и начало внеочередного капитального ремонта, – написал Беляев на своей странице в Facebook 1 октября.

Он также добавил, что жильцы намерены подать на застройщика иск в прокуратуру, чтобы получить неустойку. Однако, как отметил глава минЖКХ, «срок исковой давности уже истек».

ИСТОЧНИК KP.RU