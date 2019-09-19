В Уфе на глазах у жильцов рушится фасад многоэтажки
Одна из многоэтажек по улице Мажита Гафури в Уфе начинает разваливаться. На фасаде здания рушится облицовочный кирпич, а от поврежденного места тянется трещина. Обеспокоенные жильцы 16-этажного дома под номером 54 написали обращение министру ЖКХ Башкирии. Борис Беляев откликнулся и вместе со своими коллегами провел осмотр дома и оценил ситуацию.
На своей странице в соцсети он рассказал, что у жильцов есть претензии к товариществу собственников жилья, которое занимается управлением дома, однако все вопросы с ним они должны решить лично на общем собрании.
– Наша главная задача сегодня – остановить дальнейшую деформацию и принять все меры по обеспечению безопасности жителей, – написал министр.
фото: Facebook.com
Беляев пообещал, что в ближайшее время эксперты дадут заключение о характере повреждений – исходя из этого будет разработан план решения проблемы. А пока опасный участок перед домом оградили забором, чтобы очередной кирпич не упал на голову случайному прохожему.
ИСТОЧНИК KP.RU