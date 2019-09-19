2019-09-19T13:28:12+03:00
Общество

В Уфе на глазах у жильцов рушится фасад многоэтажки

От поврежденного места тянется трещина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: Facebook.comфото: Facebook.com
Изменить размер текста:

Одна из многоэтажек по улице Мажита Гафури в Уфе начинает разваливаться. На фасаде здания рушится облицовочный кирпич, а от поврежденного места тянется трещина. Обеспокоенные жильцы 16-этажного дома под номером 54 написали обращение министру ЖКХ Башкирии. Борис Беляев откликнулся и вместе со своими коллегами провел осмотр дома и оценил ситуацию.

На своей странице в соцсети он рассказал, что у жильцов есть претензии к товариществу собственников жилья, которое занимается управлением дома, однако все вопросы с ним они должны решить лично на общем собрании.

– Наша главная задача сегодня – остановить дальнейшую деформацию и принять все меры по обеспечению безопасности жителей, – написал министр.

фото: Facebook.com

фото: Facebook.com

Беляев пообещал, что в ближайшее время эксперты дадут заключение о характере повреждений – исходя из этого будет разработан план решения проблемы. А пока опасный участок перед домом оградили забором, чтобы очередной кирпич не упал на голову случайному прохожему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
36,6 тысяч жителей Башкирии в 158 населенных пунктах остались без электричества
Парламент Башкирии согласовал Владимира Ведерникова на должность прокурора республики
63 дерева, 10 щитов и 9 авто: в МЧС рассказали, какой ущерб нанес ветер городам и районам Башкирии
В Башкирии продлили штормовое предупреждение
В Уфе задержали парня, который пытался изнасиловать молодую девушку в торговом центре
Власти Башкирии хотят за пять лет создать 500 малых сельхозпредприятий
В Уфе бушует стихия: ветром снесло несколько деревьев и баннеров
«Черное пятно в истории башкирского народа»: Муртаза Рахимов об экс-главе Башкирии Рустэме Хамитове
В Башкирии водитель въехал под припаркованный КамаАЗ и погиб на месте
Правительство Башкирии ушло в отставку
Уфимский «Урал» всухую обыграл «Факел» на Кубке России по волейболу
Как не стать жертвой мошенников на рынке жилья расскажут на форуме
«Мамочка, забери меня домой!»: у уфимки насильно забрали ребенка и отправили его на принудительное лечение
Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
В Башкирии уже месяц разыскивают Александра Пеникинштейна
Под обломками сгоревшего дома в Башкирии погиб человек
На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии до конца недели