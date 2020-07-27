2020-07-27T15:26:16+03:00
Общество

СК начал доследственную проверку из-за видео, на котором уфимка пристает к молодым девушкам

Ведомство нашло в записи признаки возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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СК даст правовую оценку действиям автора роликаСК даст правовую оценку действиям автора ролика
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Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку «по факту публичного распространения материалов, возбуждающих ненависть и вражду по национальному признаку» из-за видео, на котором уфимка спрашивает в парке у молодых девушек, из какой они страны.

«В ходе мониторинга сети «Интернет», выявлена информация, опубликованная в социальной сети, содержащая сведения о недовольстве наличием лиц армянской национальности в городе Уфе, указанная информация сопровождается видеозаписью, на которой автор видеозаписи спрашивает у группы девушек, предположительно армянской национальности, что они делают в городе Уфе», – поясняют в СК.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, при которых было опубликовано видео. Силовики намерены дать правовую оценку действиям автора ролика. Над самой записью будет проведено экспертное исследование.

По предварительной информации, речь идет о видео, которое сняла и опубликовала общественница Рамиля Саитова. Ролик вызвал широкий общественный резонанс и собрал тысячи осуждающих комментариев. На прошлой неделе активистка дала объяснение по поводу записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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