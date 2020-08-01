2020-08-01T13:00:16+03:00
Происшествия

В Башкирии простились с жестоко убитой на глазах двоих детей матерью

Жуткая история произошла на днях на трассе в Челябинской области
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На днях всю Башкирию и соседнюю Челябинскую область повергла в шок жуткая история. На трассе по дороге в Сатку 31-летний Александр А. убил с особой жестокостью свою 30-летнюю супругу Оксану. За зверским убийством из машины наблюдали двое маленьких детей – девочки четырех и двух лет.

Семья из четырех человек постоянно проживала в селе Новобелокатай, что в Белокатайском районе Башкирии. В тот роковой день они все вместе поехали в Сатку на прием к стоматологу – у старшей из девочек разболелся зуб.

Предварительную версию событий, а также видео с места происшествия, «КП-Уфа» публиковала несколько дней назад. На данный момент известно, что изверг арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. «Комсомолке» также удалось пообщаться с родными и знакомыми несчастной женщины.

Вчера, 31 июля, Оксану похоронили в родном селе Соколки, то том же Белокатайском районе Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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