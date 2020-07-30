2020-07-30T14:45:51+03:00
Общество

«Из-за коронавируса все планы рухнули»: больная раком мать двоих детей из Башкирии отложила лечение

Луиза Каримова должна была отправиться на контрольное обследование за границу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Молодая мать двоих детей из Башкирии Луиза Каримова, которая несколько лет борется с раком груди, рассказала о своем состоянии. В беседе с «КП-Уфа» женщина пояснила, что сейчас у нее все хорошо, но она продолжает курс лечения – Луизе назначили гармонотерапию.

- Должна была лететь в Израиль в конце июня на контрольное обследование, но из-за короновируса все планы рухнули. Жду теперь, когда откроются границы, - говорит молодая мама.

Напомним, Луиза борется со страшной болезнью с конца 2017 года. За это время она прошла через операцию, четыре курса «химиотерапии», 15 курсов таргетной терапии и 20 –лучевой.

В ноябре прошлого года женщина ездила лечиться в Израиль, где прошла детальное обследование и там же ей сделали операцию. Тогда это стало возможным благодаря помощи родных и близких, а также неравнодушных жителей Башкирии, откликнувшихся на беду семьи Каримовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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