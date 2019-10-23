«О диагнозе узнала прямо перед Новым годом»: в жизнь молодой мамы из Уфы вернулась смертельная болезнь

Почти два года назад, в декабре 2017 года, уфимка Луиза Каримова узнала, что у нее рак груди первой степени. Полтора года она лечилась, проходила курсы химиотерапии, лучевой терапии, и болезнь отступила. Но на днях Луиза услышала страшные слова от врачей – случился рецидив. Теперь уфимка намерена лететь в Израиль на лечение, но для этого нужны большие деньги.

- О своем диагнозе я узнала два года назад прямо перед Новым годом. Я сама нащупала в груди уплотнение и решила провериться, обратилась к врачу, сделала маммографию, у меня взяли пункцию. После того, как получили результаты, мне поставили подозрение на рак и отправили в онкодиспансер, где диагноз уже подтвердился на 100%, - рассказала Луиза.

С тех пор жизнь молодой матери разделилась на до и после. С 2017 года Луизе сделали операцию, она прошла четыре курса химиотерапии, 15 курсов таргетной терапии, 20 курсов лучевой терапии и до сегодняшнего дня продолжается гормонотерапия. Болезнь стала отступать, казалось бы, живи и радуйся, расти двух дочек, но, как оказалось, это лишь на время.

- Я прошла все круги ада, и болезнь отступила. Вчера мне сообщили что у меня рецидив. Это просто не описать словами, меня как будто облили кипятком с ног до головы, я на время потеряла связь с реальностью и просто орала. Я не хочу даже понимать, как это произошло. Для меня сейчас главное побороть болезнь, ради своих деток, - продолжает Луиза.

Супруги приняли решение поехать на лечение в Израиль. Семья отправила туда все нужные документы, точную сумму клиника пока не выставила, но предупредили сразу – денег нужно будет много.

- Я продаю машину, мои родители продают имущество, но это капля в море по сравнению с необходимой суммой, - говорит женщина.

У Луизы растут две дочки – одной семь лет, второй всего три.

Каримовы просят помощи у всех неравнодушных. Если вы хотите помочь Луизе побороть болезнь, можете перевести денежные средства на карту Сбербанка.

Карта привязана к телефону 8-987-107-50-35. Номер Карты - 4817 7601 8211 0746. Получатель – Каримова Луиза Ришатовна.