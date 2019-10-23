2019-10-25T17:36:22+03:00
Общество

«О диагнозе узнала прямо перед Новым годом»: в жизнь молодой мамы из Уфы вернулась смертельная болезнь

У Луизы Каримовой диагностировали рак груди
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Луиза прошла 15 курсов химиотерапии, но болезнь вернуласьЛуиза прошла 15 курсов химиотерапии, но болезнь вернулась
Изменить размер текста:

Почти два года назад, в декабре 2017 года, уфимка Луиза Каримова узнала, что у нее рак груди первой степени. Полтора года она лечилась, проходила курсы химиотерапии, лучевой терапии, и болезнь отступила. Но на днях Луиза услышала страшные слова от врачей – случился рецидив. Теперь уфимка намерена лететь в Израиль на лечение, но для этого нужны большие деньги.

- О своем диагнозе я узнала два года назад прямо перед Новым годом. Я сама нащупала в груди уплотнение и решила провериться, обратилась к врачу, сделала маммографию, у меня взяли пункцию. После того, как получили результаты, мне поставили подозрение на рак и отправили в онкодиспансер, где диагноз уже подтвердился на 100%, - рассказала Луиза.

С тех пор жизнь молодой матери разделилась на до и после. С 2017 года Луизе сделали операцию, она прошла четыре курса химиотерапии, 15 курсов таргетной терапии, 20 курсов лучевой терапии и до сегодняшнего дня продолжается гормонотерапия. Болезнь стала отступать, казалось бы, живи и радуйся, расти двух дочек, но, как оказалось, это лишь на время.

- Я прошла все круги ада, и болезнь отступила. Вчера мне сообщили что у меня рецидив. Это просто не описать словами, меня как будто облили кипятком с ног до головы, я на время потеряла связь с реальностью и просто орала. Я не хочу даже понимать, как это произошло. Для меня сейчас главное побороть болезнь, ради своих деток, - продолжает Луиза.

Супруги приняли решение поехать на лечение в Израиль. Семья отправила туда все нужные документы, точную сумму клиника пока не выставила, но предупредили сразу – денег нужно будет много.

- Я продаю машину, мои родители продают имущество, но это капля в море по сравнению с необходимой суммой, - говорит женщина.

У Луизы растут две дочки – одной семь лет, второй всего три.

Каримовы просят помощи у всех неравнодушных. Если вы хотите помочь Луизе побороть болезнь, можете перевести денежные средства на карту Сбербанка.

Карта привязана к телефону 8-987-107-50-35. Номер Карты - 4817 7601 8211 0746. Получатель – Каримова Луиза Ришатовна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сумма ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых в Башкирии превысила 104 млн рублей
«Внезапно выбежал»: в Башкирии под колесами легковушки погиб 10-летний мальчик
Частные перевозчики в Уфе придумали, как обмануть государство
В Уфе задымилось здание ФСИН – на месте работало 14 единиц техники
В Уфе дети вынуждены ходить в школу и обратно через кладбище в полной тьме
Роспотребнадзор Башкирии изъял из оборота 55 партий молочной продукции
В Уфе жестоко убили бездомного
В Башкирии женщины смогут проходить двухэтапный скрининг на рак шейки матки
В Башкирии над чиновницей надругались в подъезде
В Уфе уволили водителя автобуса, который подрался с пассажиром
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим аграриям Башкирии
«Выбор года – 2019» собрал более ста номинантов
Власти Башкирии популяризируют бизнес с помощью баннеров
После материала «КП-Уфа» о парне, потерявшем на работе руку, гострудинспекция начала проверку
Жители Уфы выломали дверь квартиры, чтобы спасти пятилетнего ребенка
108 работников предприятия из Уфы остались без зарплаты – на директора завели уголовное дело
Башкирский театр оперы и балета привез спектакль «Лунный мир» в Санкт-Петербург