Больная раком мать двоих детей из Башкирии рассказала, на что потратила полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-11T08:27:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодая мать двоих детей из Башкирии Луиза Каримова, которая уже два года борется с раком груди, рассказала, на что потратила полмиллиона рублей, которые ей пожертвовали неравнодушные люди.

Напомним, женщина узнала о своем диагнозе еще в декабре 2017 года. Тогда она сразу же начала бороться с тяжелой болезнью: операция, четыре курса «химии», 15 курсов таргетной терапии и 20 –лучевой.

Рак начал постепенно отступать, однако впоследствии случился рецидив. Единственный выход – дорогостоящее лечение в Израиле. Луиза и ее супруг приняли решение продать машину. Родители женщины распродали имущество. Несмотря на все это, требуемая сумма не собиралась, и тогда молодая мать двоих детей попросила помощи у всех неравнодушных.

На прошлой неделе благодаря пожертвованиям Луиза прилетела в Израиль и пройти обследования. Женщине удалось собрать 510 млн рублей. О том, на что ушла большая часть этих денег –460 млн – она рассказала на своей странице в соцсети, прикрепив чеки.

фото: vk.com

– Друзья я хочу отчитаться перед вами за все потраченные деньги! В общей сложности на обследование у меня ушло 460 тыс.руб. Это не считая билетов и проживания. Ещё раз спасибо Вам всем от всего сердца без вас я бы не справилась! – пишет женщина на своей странице в соцсети. – В общей сложности за все время я собрала 510 тыс. Борьба, конечно, продолжается, много чего ещё мне придётся пройти, но я буду помнить об этом всю свою жизнь, надеюсь, она у меня будет долгой.

ИСТОЧНИК KP.RU