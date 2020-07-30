В одном из районов Башкирии выпал град

30 Июль 2020 2020-07-30T08:35:47+03:00

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В башкирских Верхних Кигах выпал град. Местный житель опубликовал фотографии с редкими для летнего времени осадками в социальных сетях. На снимках видно, как белыми кристаллами размером с горох засыпало участок.

фото: соцсети

Напомним, 31 мая на Башкирию обрушился грозовой апокалипсис, сопровождающийся ураганным ветром, грозой и градом. Последствия стихии для региона оказались серьезными – погибли сельскохозяйственные культуры на площади 13 тысяч гектаров. Из-за этого власти приняли решение ввести режим ЧС.

По данным синоптиков Башгидромета, в ближайшие дни в республике ожидаются только небольшие и кратковременные дожди. Дневная температура воздуха сохранится в рамках 27-32°.

ИСТОЧНИК KP.RU