2020-05-31T17:11:15+03:00
Общество

Грозовой апокалипсис: на Башкирию обрушились ураганный ветер и град

Жители республики стали очевидцами настоящего шторма [фото, видео]
Павел КРАЙНОВ
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В социальных сетях жители Башкирии наперебой публикуют фотографии последствий прошедшего штормаВ социальных сетях жители Башкирии наперебой публикуют фотографии последствий прошедшего шторма
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Сегодня, 31 мая, погода преподнесла жителям Башкирии очередной сюрприз. На регион обрушился настоящий грозовой апокалипсис, сопровождающийся ураганным ветром, грозой и градом. Пользователи социальных сетей со всей республики выкладывают фото града размером с яйцо и видео с сильнейшим за последнее время ливнем. «КП-Уфа» собрала самые интересные фото с просторов соцсетей.

К слову, в МЧС по Башкирии заранее предупреждали об ухудшении погоды. Синоптики прогнозировали ураганный ветер до 26 метров в секунду, грозу и град. Плотная масса черных туч пришла в регион с южной стороны.

На фото: Зубово, Уфимский район Башкирии. Белые пятна на черной земле - это град.

На фото: Зубово, Уфимский район Башкирии. Белые пятна на черной земле - это град.

Пройдясь по центральным районам Башкирии, гроза пошла дальше, в северные районы республики.

На фото: Бирск. За минуту до шторма

На фото: Бирск. За минуту до шторма

Не прошла сильная гроза и мимо башкирской столицы. В Уфе дождь и сильный град прошли быстро - уже через пару минут вновь выглянуло солнце.

На фото: Уфа, микрорайон Шакша

На фото: Уфа, микрорайон Шакша

Пользователи социальных сетей то и дело выкладывают фотографии из разных районов города. Стихия ни на шутку разгулялась.

На фото: микрорайон Сипайлово, Уфа

На фото: микрорайон Сипайлово, Уфа

На Уфу в последний день весны обрушилась гроза с градом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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