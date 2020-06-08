2020-06-08T11:42:38+03:00
Происшествия

В Башкирии решено ввести режим ЧС в восьми районах

Причина – гибель урожая после урагана
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Град нанес ущерб сельскому хозяйству республикиГрад нанес ущерб сельскому хозяйству республики
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На территории восьми муниципалитетов Башкирии будет введен режим ЧС. Об этом стало известно в ходе онлайн-оперативки правительства республики.

Необходимость ввести режим вызвана гибелью урожая после сильного урагана, который прошел по региону 31 мая, сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«В результате сильного ветра и крупного града от 31 мая в восьми муниципалитетах республики зарегистрирована гибель сельскохозяйственных культур на площади свыше 13 тысяч гектаров, – рассказал чиновник. – сказал чиновник. – Предлагается ввести режим чрезвычайной ситуации на территории этих муниципалитетом до 20 июня».

Глава Башкирии заявил, что подпишет все необходимые документы, поскольку районы «не надо оставлять один на один с бедой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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