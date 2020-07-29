В Башкирии нашли пропавшую мать двоих детей

29 Июль 2020 2020-07-29T18:45:47+03:00

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В Башкирии закончились поиски 39-летней Анжелики Файзуллиной из Стерлитамака. Информацию об этом сообщили сегодня, 29 июля, вечером волонтеры поискового отряда «Отклик».

«Комсомолка» писала, что горожанка ушла в неизвестном направлении из дома 9 июля, и по сегодняшний день о ней ничего не было известно. Об исчезновении женщины заявил ее сожитель.

У Анжелики остались две дочери 16 и 19 лет, с которыми она не живет, хотя и признается на своей странице в социальных сетях, что дети для нее «самое главное». Пропавшая всегда поздравляла бабушку, под опекой которой сейчас живут девочки, 26 июля с днем рождения, но в этот раз поздравление не поступило.

Волонтеры сообщили, что пропавшую нашли живой, однако пока что так и не рассказали о ее состоянии здоровья, и о том, где женщина пропадала все это время.

ИСТОЧНИК KP.RU