В Башкирии третью неделю ищут пропавшую мать двоих детей

29 Июль 2020 2020-07-29T10:07:43+03:00

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В башкирском городе Стерлитамаке третью неделю ищут без вести пропавшую Анжелику Файзуллину. Ориентировку на 39-летнюю женщину распространяет поисковый отряд «Отклик». По их информации, 9 июля горожанка ушла в неизвестном направлении и на сегодняшний день, 29 июля, о ее местонахождении ничего неизвестно. О пропаже заявил ее сожитель.

У Анжелики есть две дочери 19 и 16 лет. На своей странице в социальной сети женщина признается, что они для нее «самое главное». Однако, по словам старшего ребенка, несколько лет назад она отказалась от девочек, и те перешли под опеку бабушки. Дети с матерью виделись редко, поскольку у нее появилась новая семья. Несмотря на это, женщина исправно звонила на день рождения бабушки 26 июля, но не на этот раз.

Приметы пропавшей: рост – 165 см, худощавое телосложение, темные волосы средней длины, карие глаза.

В день пропажи была одета в черное платье до колен и черные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Анжелике Файзуллиной, просят позвонить по телефону 89871060601 («Отклик») или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU