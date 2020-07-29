Бастующим коммунальщикам в Уфе предложили уволиться

29 Июль 2020 2020-07-29T19:19:41+03:00

В знак протеста они не выходили на уборку

Изменить размер текста: A A

В Уфе коммунальщиков, которые в начале июля не вышли в знак протеста против сокращения зарплат в рейды по уборе города, вынуждают уволиться. О происходящем сообщил журналистам «Ъ-Уфа» участник забастовки Фансат Галин.

«Комсомольская правда в Уфе» писала ранее, что группа сотрудников «Службы по содержанию и благоустройству Советского района Уфы» обратилась в прокуратуру Башкирии и Гострудинспекцию с заявлением о нарушении трудовых прав. Кроме того, 6 июля около 60 рабочих отказались выйти в рейд уборочных машин. Со слов протестующих коммунальщиков, причина забастовки в сокращении премии.

По словам Фансата Галина, после того случая в администрации Советского района настоятельно порекомендовали написать ему заявление по собственному. Один из сотрудников, уточнил мужчина в беседе с журналистом «Коммерсанта», уже уволился.

ИСТОЧНИК KP.RU