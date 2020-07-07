В Уфе коммунальщики отказались выходить на работу из-за урезания зарплаты

7 Июль 2020 2020-07-06T20:34:25+03:00

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Накануне группа сотрудников муниципального предприятия «Служба по содержанию и благоустройству Советского района Уфы» обратилась с заявлением в Гострудинспекцию и прокуратуру Башкирии о нарушении трудовых прав. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа», работники отказались выходить на работу в знак протеста против урезания зарплаты.

В беседе с корреспондентами «КоммерсантЪ-Уфа» один из коммунальщиков заявил, что руководство предприятия снизило сотрудникам премиальную часть. Он заявил, что оклады им сократили еще в январе этого года, а теперь взялись и за снижение премиальной части. Причем в начале года им обещали, что общая сумма заработка не снизится – за счет той самой премиальной части.

По словам сотрудника предприятия, в минувший понедельник, 6 июля, на рейд уборочных машин отказались выйти около 60 сотрудников коммунальной службы. Под заявлением в прокуратуру же подписались около 30 человек. Подписавшиеся заявляют, что не получили дополнительные выплаты, которые им обещали за работу в условиях распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU