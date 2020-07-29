МВД и СК подключились к расследованию аварии с автобусом в Башкирии, где погибли две пассажирки

29 Июль 2020 2020-07-29T10:44:28+03:00

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В Башкирии МВД возбудило уголовное дело, а Следком начал доследственную проверку по факту смертельного ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком. Напомним, в аварии на трассе в Салаватском районе погибли две женщины, еще шесть человек пострадали – все они были пассажирами маршрутки, которая ехала из Янган-Тау в Уфу. Всего в машине сидело 16 человек.

МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. В релизе силовики указывают, что пассажирский Ford Transit столкнулся c вылетевшим из-за заноса на «встречку» полуприцепом грузовика MAN, а затем «совершил удар о следовавший попутно «Камаз», груженый арматурой». Отметим, что ранее последняя машина в сводках не фигурировала.

«В настоящее время уголовное дело передано в специализированный отдел Главного следственного управления МВД по РБ. В ходе расследования будут проведены необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств ДТП», – передали в МВД.

Следственный комитет тем временем проводит проверку по признакам статьи «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Следователям предстоит установить степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим, проверить техническое состояние транспортных средств, а также дать юридическую оценку работникам компании-перевозчика на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров», – пояснили смысл проверки в СК.

Напомним, после ДТП водители обеих машин предоставили свои версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU