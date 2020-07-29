Водители автобуса и грузовика прокомментировали ДТП в Башкирии, где погибли две женщины

29 Июль 2020 2020-07-29T08:35:54+03:00

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Башкирская прокуратура назвала предварительную причину ДТП на трассе в Салаватском районе, где при столкновении пассажирского автобуса и большегруза погибли две женщины и еще шестеро человек пострадали.

«Большегруз при спуске с горы допустил смещение полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом», – передали в правоохранительном ведомстве. Прокуратура начала проверку по факту аварии.

В ГИБДД предполагают, что прицеп грузовика занесло «на опасном повороте в условиях дождя».

Свои объяснения дали и оба водителя.

«Со спуска я увидел, что впереди идет автобус, и начал прижиматься правее. В этот момент я посмотрел в зеркало и увидел, что у меня «слаживает телегу». По возможности я принял правее, но столкновения избежать не удалось», – сказал 38-летний житель Курганской области, находившийся за рулем тяжеловесной машины.

«У него прицеп занесло под 90 градусов. Я как смог прижаться – прижался до обочины. Зацепил полавтобуса, потом вынесло меня на обочину. Я быстренько остановился и начал вынимать пассажиров», – сообщил правоохранителям шофер автобуса.

Напомним, смертельная авария случилась накануне вечером, 28 июля, на 14 километре автодороги Кропачево– Месягутово– Ачит. На трассе столкнулись микроавтобус Ford, двигавшийся из Янган-Тау в Уфу, и грузовик Man. Среди погибших – две женщины 49 и 29 лет. В числе шестерых пострадавших была семилетняя девочка. Водители травм не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU