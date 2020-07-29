«Я обязательно вернусь»: перед отъездом из Башкирии Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото
Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева перед отъездом из родного башкирского села опубликовала в инстаграме трогательное фото. На снимке она в домашней обстановке обнимает самых близких людей – бабушку и дедушку.
«Родная Башкирия, спасибо, я обязательно вернусь ...», – подписала снимок Утяшева и добавила, что «очень соскучилась по морю».
Напомним, телеведущая приехала в село Раевку Альшеевского района и провела там около недели. По словам Ляйсан, это ее «место силы». За время отдыха она успела снять несколько забавных роликов. В этом ей активно помогал картатай.
ИСТОЧНИК KP.RU