«Я обязательно вернусь»: перед отъездом из Башкирии Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото

29 Июль 2020 2020-07-29T09:01:53+03:00

Телеведущая набралась сил в родных краях и теперь хочет съездить на море

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Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева перед отъездом из родного башкирского села опубликовала в инстаграме трогательное фото. На снимке она в домашней обстановке обнимает самых близких людей – бабушку и дедушку.

«Родная Башкирия, спасибо, я обязательно вернусь ...», – подписала снимок Утяшева и добавила, что «очень соскучилась по морю».

Напомним, телеведущая приехала в село Раевку Альшеевского района и провела там около недели. По словам Ляйсан, это ее «место силы». За время отдыха она успела снять несколько забавных роликов. В этом ей активно помогал картатай.

ИСТОЧНИК KP.RU