Ляйсан Утяшева показала вертикальный шпагат в башкирской глубинке

23 Июль 2020 2020-07-23T12:19:12+03:00

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Одна из самых медийных уроженок Башкирии, телеведущая Ляйсан Утяшева продолжает радовать поклонников роликами из родного села – Раевки. На днях она приехала в Альшеевский район, чтобы отдохнуть и набраться сил.

В новом видео на своей странице в инстаграм Ляйсан показала «сильное дерево, которое выжило после удара молнией». Три года оно было высохшим и голым, однако затем продолжило расти. Опершись на него, телеведущая показала вертикальный шпагат. Напомним, Утяшева стала известна в первую очередь как спортсменка и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.

В ролике Ляйсан также показала своего танцующего картатая и пообещала быть такой же энергичной и в свои 85 лет.

Ляйсан Утяшева показала вертикальный шпагат в родном селе // 23.07.

ИСТОЧНИК KP.RU