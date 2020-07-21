2020-07-21T07:43:39+03:00
Общество

Ляйсан Утяшева вернулась в родное башкирское село

По словам известной телеведущей, она старается приезжать туда каждый год
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: инстаграм // Ляйсан Утяшевафото: инстаграм // Ляйсан Утяшева
Изменить размер текста:

Известная уроженка Башкирии и телеведущая Ляйсан Утяшева вернулась в родное село – Раевку. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.

«Почти каждыи год летом я приезжаю к родным в Башкирию! Этот год особенныи для всех! Прилетела отдыхать в родные края. Место силы было, есть и будет – Раевка! Озера, огород, борьба с сорняками, рыбалка, баня, кумыс, ме д и любимые посиделки с родными у костра», – написала Ляйсан под фотографиями, где она в джинсах и майке позирует на фоне арт-объекта «Я люблю Раевку» и сельского пейзажа.

фото: инстаграм // Ляйсан Утяшева

фото: инстаграм // Ляйсан Утяшева

В комментариях земляки из других районов республики передали Утяшевой «привет» и пожелали хорошего отдыха в родных краях.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, как Утяшева в числе других башкирских звезд переживала период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии учителя, подготовившие стобалльников по ЕГЭ, получат награды
Министр образования Башкирии о скандальном ЕГЭ по химии: Для меня сложностей не было!
В Минобре Башкирии рассказали, из-за чего аннулировались результаты ЕГЭ
СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки
Власти Уфы выбрали фирму, которая спроектирует муниципальный крематорий
Число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 6386 человек
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Поведение скандальной башкирской общественницы возмутило пользователей соцсетей
Стало известно, почему затягивается строительство уфимской мечети «Ар-Рахим»
Ляйсан Утяшева вернулась в родное башкирское село
Уфимец скончался в «скорой» после удара током
В Уфе пенсионерка лишилась более полумиллиона рублей после звонка от незнакомца