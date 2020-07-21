Ляйсан Утяшева вернулась в родное башкирское село

21 Июль 2020 2020-07-21T07:43:39+03:00

По словам известной телеведущей, она старается приезжать туда каждый год

Изменить размер текста: A A

Известная уроженка Башкирии и телеведущая Ляйсан Утяшева вернулась в родное село – Раевку. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.

«Почти каждыи год летом я приезжаю к родным в Башкирию! Этот год особенныи для всех! Прилетела отдыхать в родные края. Место силы было, есть и будет – Раевка! Озера, огород, борьба с сорняками, рыбалка, баня, кумыс, ме д и любимые посиделки с родными у костра», – написала Ляйсан под фотографиями, где она в джинсах и майке позирует на фоне арт-объекта «Я люблю Раевку» и сельского пейзажа.

фото: инстаграм // Ляйсан Утяшева

В комментариях земляки из других районов республики передали Утяшевой «привет» и пожелали хорошего отдыха в родных краях.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, как Утяшева в числе других башкирских звезд переживала период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU