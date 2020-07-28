2020-07-28T08:20:48+03:00
Общество

Гульназ Асаева получила на никах необычный подарок от своего жениха

Вильдан Шамсутдинов записал для нее новую песню
Рустем АХУНОВ
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Гульназ Асаева получила на никах необычный подарок от своего жениха Фото: instagram.comГульназ Асаева получила на никах необычный подарок от своего жениха Фото: instagram.com
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Певец Вильдан Шамсутдинов записал для своей невесты Гульназ Асаевой красивую песню, на видеоряд с никаха.

Напомним, что в середине июля молодая пара неожиданно заявила о том, что они прочитали никах (церемония мусульманской свадьбы - ред). Влюбленные тут же стали главными молодоженами башкирской эстрады – их начали засыпать поздравлениями и вопросами про свадьбу. Вместо свадебного путешествия молодожены принялись разъезжать по Башкирии и Татарстану, проводя обучающие семинары. Вскоре после этого Гульназ похвасталась заработком.

Вильдан, выступающий под псевдонимом Villi, сделал для Гульназ неожиданный и приятный подарок. Он записал красивую и лиричную песню на татарском языке. В ней он рассказывает о том, как любит Гульназ, всегда думает о ней и обещает быть вместе всю жизнь.

Песня-подарок для Гульназ Асаевой от ее жениха Вильдана // 28.7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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