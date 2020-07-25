25 Июль 2020 2020-07-25T20:36:53+03:00

Гульназ Асаева и ее жених Вилли показали первый семейный заработок Фото: vk.com

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Башкирская певица Гульназ Асаева выложила в соцсети видео, как она вместе с супругом считает первые заработанные после никаха деньги.

Напомним, что неделю назад молодые певцы рассказали общественности о том, что прочитали никах (мусульманская свадьба - ред). Но вместо того, чтобы отдохнуть, пара усердно принялась зарабатывать деньги – влюбленные активно занимаются реализацией добавок для правильного питания и детокса организма. С начала недели Гульназ и Вильдан успели побывать в нескольких населенных пунктах, где проводили деловые встречи.

В четверг Гульназ выложила в соцсети необычное видео – ее молодой жених считает деньги, заработанные совместным трудом.

- Сняли свою зарплату наконец-то! Не просто так работаем. Я же свои деньги показываю, а не чужие, - комментирует видео юная певица.

Судя по выражению лица Вильдана, ему не очень нравится показывать уровень доходов на публике.

Гульназ Асаева и ее жених показали первый заработок после никаха // 25.7.

ИСТОЧНИК KP.RU