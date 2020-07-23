2020-07-23T09:26:49+03:00
Общество

Скандальная общественница из Башкирии объяснила видео, в котором приставала к молодым девушкам

Рамиля Саитова записала еще один ролик
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Скандальное видео, на котором общественница из Башкирии Рамиля Саитова пристает к молодым девушкам после того как те сказали, что они армянки, продолжают обсуждать в сети. Резонанс побудил активистку записать еще один ролик – с объяснением ситуации.

«Я – собственница, я – хозяин этих земель. Плюс я участвовала в выборах, я претендовала и претендую на должность президента республики Татарстан и президента республики Башкортостан. То есть у меня государственное мышление. Для меня республика – это один большой дом», – говорит Саитова на видео, – Я гуляю по центру города в совершенно расслабленном виде, и я начинаю встречать в большом количестве мужчин [разной национальности]. Меня, как собственника этого дома, это крайне настораживает, потому что я чувствую, что это опасность и угроза».

Активистка отметила, что изначально думала, что девушки из арабской страны, и ее реакция на их ответ была «естественной». Если бы ей, говорит Саитова, в Испании задали такой же вопрос [«чего это вас из России так много?»], то она бы сказала «простите», «потому что она на чужой территории, и тревога местного жителя ей была бы понятна».

Напомним, ролик был размещен в соцсетях Саитовой 19 июля. Видео вызвало шквал возмущения со стороны пользователей. Общественнице, по ее словам, даже начали поступать звонки с угрозами от неизвестных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Скандальная общественница из Башкирии объяснила видео, в котором приставала к молодым девушкам
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