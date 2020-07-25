В Башкирии наградили волонтеров, которые боролись с лесными пожарами

25 Июль 2020 2020-07-25T14:02:29+03:00

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В руководстве Башкирии поблагодарили волонтеров, которые тушили лесные пожары.

Напомним, что с приходом жарких дней, две недели назад в республике начали фиксировать лесные пожары в Бурзянском, Белорецком и Абзелиловском и других районах. На борьбу со стихией отправились работники лесхоза, лесопожарных формирований и волонтеры. К середине третьей недели июня ситуацию удалось стабилизировать, а после был потушен последний очаг.

В пятницу, 24 июля, Радий Хабиров наградил граждан, участвовавших в тушении лесных пожаров. Благодарности от главы республики получили 27 человек. К сожалению, во время пути к источнику огня от остановки сердца умер житель села Серменово Расуль Сафин. Посмертно его наградили медалью «За доблесть».

- Ситуация нас тревожила, потому что погодные условия были критическими. Было несколько очагов, которые в большинстве случаев вызвали природные причины – сухие грозы. В некоторых случаях воду приходилось подвозить на лошадях – очаги произошли на сложной с точки зрениях рельефа территории, - рассказал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU