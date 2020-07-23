2020-07-23T09:27:39+03:00
Происшествия

По пути к лесному пожару в Башкирии погиб волонтер

О трагическом случае рассказал глава Белорецкого района
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Андрей Иванютафото: vk.com // Андрей Иванюта
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По пути на место лесного пожара в Белорецком районе Башкирии скончался волонтер. Он собирался помочь экстренным служба помочь в борьбе с огнем. О трагическом случае в социальных сетях сообщил глава района Андрей Иванюта.

«Мужчина из Серменево поехал тушить пожар на хребте Крака. До места возгорания не дошёл – по пути остановилось сердце, – написал Иванюта. –Переживать такие вещи тяжело. Сил семье. Администрация помогла в организации похорон».

Чиновник добавил, что все лесные пожары на территории района были потушены – «небесная канцелярия поставила точку». Иванюта поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации огня – лесников, работников экстренных служб, а также добровольцев, часть которых приехала из других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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