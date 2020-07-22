Лесной пожар на двух тысячах гектаров в Башкирском природном заповеднике ликвидирован

22 Июль 2020 2020-07-22T10:46:05+03:00

60% всех природных возгораний в этом году пришлось на прошлую неделю

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Лесной пожар на двух тысячах гектаров в Башкирском природном заповеднике в Бурзянском районе ликвидирован. Об этом на профильном брифинге сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.

«За минувшие сутки ликвидировано шесть пожаров: на территории Абзелиловского, Белорецкого, Бурзянского лесничеств. В том числе большой пожар на территории Бурзянского лесничества – более двух тысяч гектаров. Вчера в 21:20 дали ликвидацию. Сегодня с утра в Бурзяне был ликвидирован еще один пожар – в Нугушском участковом лесничестве. Ситуация стабильна, однако вчера прошел очередной грозовой фронт. Мы ожидаем очередные возгорания из-за сухих гроз. Завтра отправляем на авиаразведку самолет», – рассказал Шарафутдинов.

Он также отметил, что на сегодняшнее утро действует два лесных пожара в Авзянском участковом лесничестве Белорецкого района. Один площадью 722 гектара, другой – порядка пяти гектаров. Министр назвал эти пожары «сложными».

Всего за прошедшую неделю в Башкирии было зафиксировано 62 лесных пожара – это почти 60% всех происшествий за год. Большая часть возгораний – 52 – случилась из-за сухих гроз. Как пояснил Шарафутдинов, такие пожары тушить сложнее всего – «потому что грозовые разряды ударяют в наиболее высокие труднодоступные точки».

ИСТОЧНИК KP.RU