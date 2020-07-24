2020-07-24T17:24:19+03:00
Происшествия

В Башкирии следователи проверят обстоятельства смерти 10-летней девочки

Ее искали пять дней в реке
Эльвина АПАРИНА
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Чуда не произошло, девочка погиблаЧуда не произошло, девочка погибла
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Следователи Башкирии устанавливают обстоятельства утопления ребенка в Нуримановском районе. Как ранее сообщала «КПУфа», тело 10-летней девочки было найдено 24 июля пастухом. Ее искали пять дней.

Напомним, что она пропала 19 июля – вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу Уфимки, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы. По данному факту органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители продолжают устанавливать все причины и условия смерти школьницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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