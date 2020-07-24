В Башкирии следователи проверят обстоятельства смерти 10-летней девочки
Следователи Башкирии устанавливают обстоятельства утопления ребенка в Нуримановском районе. Как ранее сообщала «КП – Уфа», тело 10-летней девочки было найдено 24 июля пастухом. Ее искали пять дней.
Напомним, что она пропала 19 июля – вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу Уфимки, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы. По данному факту органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители продолжают устанавливать все причины и условия смерти школьницы.
ИСТОЧНИК KP.RU