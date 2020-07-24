Тело нашел пастух в пяти километрах: в Башкирии поиски 10-летней девочки завершились трагедией

24 Июль 2020 2020-07-24T10:57:59+03:00

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В Нуримановском районе Башкирии прекращены поиски десятилетней девочки. Малышка утонула, как и предполагалось ранее, а течение отнесло ее тело.

- Нашли в пяти километрах от того места, где она пропала, - рассказала сестра девочки, поблагодарив всех неравнодушных жителей Башкирии, которые принимали участие в поисках.

А в Госкомитете ЧС по РБ уточнили, что тело девочки совершенно случайно обнаружил пастух, который переправлялся с одного берега реки на другой.

Напомним, что ребенок пропал еще 19 июля возле деревни Усть-Салдыбаш. Девочка приехала вместе с отцом на покос сена, а потом решила повидаться со своей двоюродной сестрой, которая рыбачила на речке. Малышка схватила надувную жилетку (которая окажется полусдутой) и отправилась на поиски, но не дошла. Сестра услышит лишь всплеск и барахтанье в воде и даже попросит о помощи у водителя. припарковавшегося на берегу, но тот отказался и уехал. На поиски ребенка вышли волонтеры отряда "Лиза Алерт", сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Несколько дней они прочесывали окружающую территорию и дно реки, но ситуация осложнялась тем, что в реке было слишком сильной течение и много водорослей. Позже следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка. Сейчас сыщики работают на месте, где обнаружили тело ребенка, устанавливая все обстоятельства случившегося.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU