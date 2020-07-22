2020-07-22T15:28:48+03:00
Недвижимость

В Уфе после режима самоизоляции резко увеличился спрос за новостройки

Эксперты отмечают подъем рынка недвижимости, хотя до этого он несколько лет стабильно падал.
Поделиться:
Остаток квартир в строящемся ЖК «Символ» составляет около 35%Остаток квартир в строящемся ЖК «Символ» составляет около 35%
Изменить размер текста:

Начиная с мая месяца на рынке первичной недвижимости в Уфе наблюдается стабильный рост. Предполагается, что тренд на падение объемов на рынке новостроек, который длился три последних года, возможно, развернется в обратную сторону. Эксперты предполагают, что если никаких резких изменений в экономике не случится, а действия правительства страны останутся такими же, то тенденция должна сохраниться. Отмечается, что строительный рынок получил финансовую подпитку из вложений граждан и льготной ипотечной программы от государства. Работает в плюс застройщикам и понижение процентной ставки ЦБ.

– Недавно в правительстве приняли решение облагать налогами доходы от вкладов свыше миллиона рублей, – делится экспертным мнением заместитель генерального директора по работе с клиентами ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин. – Многие решили, что платить придется налог на сам вклад и начали забирать деньги из банков, что спровоцировало резкий рост наличности у населения. В дополнение к этому сократились процентные ставки по вкладам. Люди смекнули и пошли к застройщикам. В итоге у нас получилось так, что май и июнь этого года по продаже квартир стали самыми успешными месяцами в истории нашей компании. И это, в первую очередь, касается сегмента бизнес-класса (от 5 миллионов рублей и выше). Произошел своего рода взрыв, люди начали вкладывать свои деньги в недвижимость.

ГК «Жилстройинвест» в этом году сдает первую очередь ЖК «Символ», расположенный недалеко от новой набережной реки Белой. В настоящий момент остаток квартир составляет около 35%. Параллельно в северной части города рядом с Непейцовским дендропарком на Уфимском шоссе идет строительство ЖК «Ботаника». Сдача запланирована на 2021-й год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С оптимизмом в будущее: на рынке новостроек Уфы неожиданный бум продаж

После пандемии коронавируса люди решили массово вкладываться в недвижимость (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе после режима самоизоляции резко увеличился спрос за новостройки
«Готовы к любому исходу, но надежда есть всегда»: в Башкирии продолжаются поиски пропавшей школьницы
Семейная квартира и кладовка в подарок
Курбан-Байрам 2020 в Уфе: список адресов и площадок для жертвоприношений
30% жилья в стране строят по эскроу
Клиенты Сбербанка в Башкирии могут приобрести товар в кредит на кассе более чем в 60 магазинах республики
ВТБ запускает новую Travel-карту
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
«Чтобы жить так, как мне нравится»: девушка с Урала выставила на продажу свою девственность
Ночью в Башкирии подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку
Жителя Башкирии задержали за секс со школьницей на берегу реки
Стало известно, где в Башкирии произошло больше всего лесных пожаров
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Башкирии медики смогли добиться выплат за работу с носителями COVID-19 только через прокуратуру
Радий Хабиров рассказал, за кем в Башкирии будущее
В Башкирии мужчина приковал жену к металлической цепи и издевался над ней
40 жителей Башкирии заразились коронавирусом за сутки
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в регионе пройдет очень сильный ливень
До конца недели в Уфе на ночь будут перекрывать дорогу на улице Ленина
Лесной пожар на двух тысячах гектаров в Башкирском природном заповеднике ликвидирован