В Уфе после режима самоизоляции резко увеличился спрос за новостройки

22 Июль 2020 2020-07-22T15:28:48+03:00

Эксперты отмечают подъем рынка недвижимости, хотя до этого он несколько лет стабильно падал.

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Начиная с мая месяца на рынке первичной недвижимости в Уфе наблюдается стабильный рост. Предполагается, что тренд на падение объемов на рынке новостроек, который длился три последних года, возможно, развернется в обратную сторону. Эксперты предполагают, что если никаких резких изменений в экономике не случится, а действия правительства страны останутся такими же, то тенденция должна сохраниться. Отмечается, что строительный рынок получил финансовую подпитку из вложений граждан и льготной ипотечной программы от государства. Работает в плюс застройщикам и понижение процентной ставки ЦБ.

– Недавно в правительстве приняли решение облагать налогами доходы от вкладов свыше миллиона рублей, – делится экспертным мнением заместитель генерального директора по работе с клиентами ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин. – Многие решили, что платить придется налог на сам вклад и начали забирать деньги из банков, что спровоцировало резкий рост наличности у населения. В дополнение к этому сократились процентные ставки по вкладам. Люди смекнули и пошли к застройщикам. В итоге у нас получилось так, что май и июнь этого года по продаже квартир стали самыми успешными месяцами в истории нашей компании. И это, в первую очередь, касается сегмента бизнес-класса (от 5 миллионов рублей и выше). Произошел своего рода взрыв, люди начали вкладывать свои деньги в недвижимость.

ГК «Жилстройинвест» в этом году сдает первую очередь ЖК «Символ», расположенный недалеко от новой набережной реки Белой. В настоящий момент остаток квартир составляет около 35%. Параллельно в северной части города рядом с Непейцовским дендропарком на Уфимском шоссе идет строительство ЖК «Ботаника». Сдача запланирована на 2021-й год.

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ИСТОЧНИК KP.RU