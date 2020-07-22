С оптимизмом в будущее: на рынке новостроек Уфы неожиданный бум продаж

Ранней весной, когда история с коронавирусом приобрела серьезный оборот, казалось, что недвижимость станет одной из самых наиболее пострадавших отраслей экономики. Однако, как показала практика, все получилось совсем не так, как прогнозировалось. Эксперты в настоящий момент ожидают, что строительный рынок получит финансовую подпитку из вложений граждан и льготной ипотечной программы от государства. Работает в плюс застройщикам и понижение процентной ставки ЦБ. Благодаря этому тренд на падение объемов на рынке новостроек, который длился три последних года, возможно, развернется в обратную сторону.

И пока нынешний год действительно добавляет позитива – динамика сохраняется положительная. Люди пока покупают довольно много. Если никаких резких изменений в экономике не случится, а действия правительства останутся такими же, то данная тенденция должна сохраниться.

По словам заместителя генерального директора по работе с клиентами ГК «Жилстройинвест» Ивана Зорина на рынок повлияла еще одна ситуация:

– Недавно в правительстве приняли решение облагать налогами доходы от вкладов свыше миллиона рублей, – делится экспертным мнением Зорин. – Многие решили, что платить придется налог на сам вклад и начали забирать деньги из банков, что спровоцировало резкий рост наличности у населения. В дополнение к этому сократились процентные ставки по вкладам. Люди смекнули и пошли к застройщикам. В итоге у нас получилось так, что май и июнь этого года по продаже квартир стали самыми успешными месяцами в истории нашей компании. И это, в первую очередь, касается сегмента бизнес-класса (от 5 миллионов рублей и выше). Произошел своего рода взрыв, люди начали вкладывать свои деньги в недвижимость.

САМОИЗОЛЯЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Как отмечают эксперты, коронавирус не особо сказался на работе застройщиков в регионах – строительство остановилось только на первую неделю самоизоляции. В том же «Жилстройинвесте» любой клиент весь период самоизоляции мог оформить сделку в режиме онлайн.

Заместитель генерального директора по работе с клиентами ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин

– Встретить самоизоляцию нам было проще, потому что «Жилстройинвест» цифровизированная компания, – рассказывает Иван Зорин. – У нас большая часть общения с клиентами проходит в социальных сетях, в том же инстаграме. В течение года на строительных объектах были отсняты абсолютно все типовые квартиры в виде видеопрезентаций. То есть клиент спрашивает у нас про любую квартиру, и мы сразу ему можем предоставить видеообзор. На наших сайтах в режиме виртуальном реальности можно зайти в любой дом, гулять по квартирам, посмотреть планировки, вид во все стороны с любого этажа. Мы могли потенциальному покупателю удаленно предоставить абсолютно всю информацию, которая ему была необходима для того, чтобы сложилось впечатление о покупке.

– На ценах коронавирус сказался?

– Нет. Цены на новостройки всегда только растут, это стабильный процесс. Вот на «вторичку» – да, падают. Люди в Уфе наконец-то поняли, что качество жилья, которое строили 10-15 лет назад, не идет ни в какое сравнение с тем, что строят сейчас. Рынок вторичного жилья всегда был раздутым. А вот в новостройках нет скачков по цене. Ведь дешевле строительство не становится – только дороже. Не было такого, что к нам пришли люди, которые продают арматуру, и сказали: «Знаете, теперь у нас арматура на 30% дешевле». Нет, они приходят и говорят, что он стал на 30% дороже. И нам некуда деваться, приходится соглашаться на такие цены. Естественно, после этого мы вынуждены поднимать цену за квадратный метр. В принципе, цены на новостройки в последнее время стабилизировались. В Уфе они находятся на довольно логичном уровне.

КОМПАНИЯ УВЕРЕННО СТОИТ НА НОГАХ

Что касается «Жилстройинвеста», то у компании все стабильно. В этом году сдается первая очередь «Символ», жилищный комплекс, расположенный недалеко от новой набережной реки Белой. Все, что от улицы Пирогова до улицы Менделеева, выделено в первую очередь. Примерные сроки сдачи – конец этого года. Объект в высокой степени готовности, во всю идет благоустройство. А вот самое высокое здание комплекса – 34-этажка выделяется во вторую очередь и будет сдана чуть позже – в следующем году.

Объект в высокой степени готовности, сдача первой очереди ожидается в этом году

– Также теперь мы можем полноценно достроить сквер вокруг Свято-Сергиевского соборного храма, – сообщает Иван Зорин. – Нам больше ничего не мешает. Мы готовы подарить городу хорошее уличное пространство с классными прогулочными зонами. Еще у нас идея благоустроить спуск до набережной: от «Символа» по Менделеева и далее вниз до нового подземного перехода. Будет хорошая пешеходная зона. Также в этом же году мы планируем закончить спортивную площадку на склоне Сутолоки и тоже ее сдать вместе с первой очередью.

В настоящий момент остаток квартир в «Символе» составляет около 35%. В компании заверили, что там довольно большой выбор и можно выбрать квартиру на любой вкус.

«Жилстройинвест» также достроит сквер вокруг Свято-Сергиевского соборного храма

Параллельно во всю идет строительство жилого комплекса комфорт-класса «Ботаника», строящегося в северной части города рядом с Непейцовским дендропарком на Уфимском шоссе.

– В «Ботанике» заканчиваем к августу все работы по монолиту, сдача объекта у нас в следующем году, – продолжает Зорин. – Уже в начале сентября планируем начать благоустройство Непейцевского дендропарка. Работы там непочатый край. Сейчас мы доводим до ума сам проект, так как в нем много различных тонкостей. По сути, ранее за дендропарком, хоть это и памятник природы федерального значения, мало кто следил. Теперь ситуация исправилась. В прошлом году на благоустройство территории мы уже потратили три миллиона рублей. У нас есть полноценная карта всех сохранившихся интродуцентов и план наделов различных растений и деревьев. Возле каждого из них обязательно поставим табличку.

В жилом комплексе комфорт-класса есть все преимущества домов "Жилстройинвеста": двор без машин и закрытая территория

Если верить проекту, то уфимцев ждет новое шикарное место для прогулок. В обновленном Непейцовском дендропарке горожан будет ожидать благоустроенная красивая входная группа, отсыпные дорожки с деревянной опалубкой. Появятся также зона отдыха, детские и спортивные зоны с освещением и уютные деревянные скамейки.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

«Жилстройинвест» не только крепко стоит на ногах сейчас, но еще и уверенно смотрит в будущее. Правда забегать вперед и рассказывать обо всем в компании не спешат.

– Планы есть, и планы эти большие, – говорит Иван Зорин. – У нас готовится к старту новый объект премиум-сегмента. Стоимость квартир будет примерно от 90 до 110 тысяч рублей за квадратный метр. Могу сказать, что в нем будет много уникальных вещей. Так, например, фишкой одного из домов будут квартиры с видом на все четыре стороны света, то есть на каждом этаже будет располагаться по одной квартире. Никаких соседей по этажу! И таких квартир будет всего 13. Вот представьте, лифт будет ходить только в вашу квартиру! Старт продаж нового жилого комплекса планируем осенью. Пока не буду говорить название и место его расположения. Как только компания получит разрешение на строительство, сразу объявим. По внутреннему наполнению и качеству объект будет похож на ЖК «Аристократ», но стилистика домов будет иная: что-то похожее на эпоху ар-деко.

Потрясающий вид на Белую с окон домов ЖК «Символ»

Помимо этого «Жилстройинвест» планирует начать строительство еще одного проекта комфорт-класса с закрытой территорией. Он будет большим – около 50 тысяч квадратных метров.

– Мы все время занимаемся поиском участков под строительство, – резюмирует Зорин. – Работаем не покладая рук, участков в городе не так уж и много. Особенно таких, которые бы устроили нас. Поэтому смотрим разные варианты, проверяем, разговариваем.

Кстати, все новые проекты будут строится только по эскроу-счетам. Переговоры с банками уже ведутся.

Стабильно все и на внутренней кухне на компании. «Жилстройинвест» возглавляет Рабис Салихович Салихов. Он является учредителем, создателем и директором. Ранее он на какое-то время покидал должность директора по личным обстоятельствам, но сейчас вернулся и продолжил работу по развитию компании. Работа продвигается вперед слаженно и стабильно. Результаты работы в лишних оценках и доказательствах и не нуждаются. Достаточно вспомнить ЖК «Аристократ», который стал местом притяжения для многих уфимцев и мелькает теперь в инстаграмах сотен горожан ежедневно, а на сам объект с экскурсиями приезжают застройщики и гости с соседних регионов.