После своего никаха Гульназ Асаева сделала заявление для своей аудитории

23 Июль 2020 2020-07-22T17:33:53+03:00

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В последнее время любители татаро-башкирской эстрады только и делают, что следят за новостями, связанными с Гульназ Асаевой. И все не зря – ведь на прошлой неделе Гульназ рассказала о никахе с молодым музыкантом Вильданом Шамсутдиновым. После никаха она сделала заявление, выразила слова благодарности своей аудитории.

«Горячий привет, дорогие! Друзья, любимые подписчики, благодарю вас за такие красивые, теплые и искренние пожелания! Пусть все, что вы мне пожелали, вернется к вам в многократном размере! Спасибо, что уважаете! Оставайтесь всегда такими же открытыми и искренними! Спасибо вам!» - написала певица.

Напомним, что ранее «КП – Уфа» писала о том, что молодожены подверглись атаке журналистов – любопытные корреспонденты пытались взять интервью у возлюбленных и обрывали телефонные линии. Но добиться результатов им не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU