«Перестаньте названивать!»: Гульназ Асаеву и ее жениха атаковали вопросами про никах

Гульназ Асаеву и ее жениха атаковали вопросами про никах Фото: Instagram.com

Башкирская певица Гульназ Асаева и ее жених Вильдан Шамсутдинов подверглись атаке журналистов, желающих взять у них интервью.

Напомним, что на прошлой неделе молодая пара рассказала общественности о прочитанном никахе (брак в мусульманском мире – ред.) Радостная новость тут же попала во все татарские и башкирские СМИ. Разумеется, с началом новой рабочей недели многие журналисты захотели взять интервью у Гульназ и Вильдана. Однако сделать это пока еще никому не удалось. И вот почему.

- Уважаемые журналисты, мы отказываемся давать интервью на тему никаха. Пожалуйста, перестаньте названивать нашим директорам, знакомым и родным. Спасибо за понимание! – написала девушка в соцсетях.

Также Гульназ призналась, что сама она не против обсудить тему никаха, но ее супруг категорически отказывается говорить на эту тему с журналистами.