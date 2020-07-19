2020-07-19T16:50:01+03:00
Происшествия

«10 минут пытались реанимировать, но безрезультатно»: в Уфе утонул 25-летний парень

Молодой человек решил освежиться в опасном для купания месте
Яна БАЗЕКИНА
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В основном, люди тонут, купаясь на диких пляжахВ основном, люди тонут, купаясь на диких пляжахФото: Мария ЛЕНЦ
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Еще одна трагическая гибель на воде произошла сегодня, 19 июля, в Уфе. Как рассказали в Управлении гражданской защиты, все случилось в Сипайлово – там 25-летний парень решил искупаться в Уфимке, правда, выбрал необорудованное для купания место. В какой-то момент он перестал справляться с течением и начал уходить под воду. Отдыхавшие на пляже очевидцы вызвали спасателей, которые на катере доплыли до утопающего и вытащили его на берег в бессознательном состоянии.

- В течение десяти минут спасатели проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Спасти его не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека, - сообщили в УГЗ по Уфе.

Это уже далеко не первый случай гибели на воде – только сегодня спасатели сообщили о том, что в Стерлитамаке в реке Ашкадар было найдено тело шестилетнего малыша, который утонул, оставшись без присмотра взрослых. А в Уфе, в районе ВДНХ, утонул 39-летний мужчина, который не рассчитал свои силы и заплыл слишком далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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