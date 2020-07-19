Заплыл слишком далеко и потерял силы: в Уфе утонул 39-летний мужчина

19 Июль 2020 2020-07-19T09:44:28+03:00

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В Уфе произошел очередной несчастный случай на воде, унесший жизнь человека. Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты, все случилось в районе ВДНХ на необорудованном пляже. Двое уфимцев решили искупаться, но заплыли слишком далеко. В результате 39-летний мужчина потерял силы, его стало уносить течением, а потом и вовсе ушел под воду. Его товарищ все же добрался до берега и позвонил спасателям, но было слишком поздно. Водолазы вытащили из воды тело уфимца и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

- Напоминаем, что купаться в местах, запрещенных для этого, опасно для жизни! Выбирайте для отдыха только официальные пляжи, где несут дежурство спасатели, которые вовремя придут на помощь, - добавили в УГЗ по г. Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU