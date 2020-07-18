В Башкирии 20-летний мотоциклист после столкновения с тремя авто скончался в больнице

18 Июль 2020 2020-07-18T09:25:46+03:00

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Минувшей ночью, 17 июля, в Стерлитамаке погиб 20-летний мотоциклист. Об этом рассказали в ГИБДД Башкирии.

Молодой человек за рулем байка Racing врезался в бордюрный камень, после чего столкнулся сразу с тремя автомобилями – Peugeot 408, Volkswagen Passat и Chevrolet Niva. Парень получил тяжелые травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу. Врачи оказались бессильны – мотоциклист скончался. В госавтоинспекции отметили, что у него не было водительских прав.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано 16 аварий, в которых 19 человек пострадали и трое – погибли. Еще один смертельный случай произошел в Балтачевском районе – там 10-летнего велосипедиста сбила легковушка. Второе ДТП с летальным исходом случилось на трассе в Уфимском районе: при столкновении четырех машин погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU